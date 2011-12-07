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Санитарно-эпидемиологического заключения не получил ни один пляж Казани

Из 23 мест отдыха на воде в Татарстане разрешения получили только 6 пляжей.

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, где не рекомендуется плавать татарстанцам.

По ее словам, из 23 мест отдыха на воде в Татарстане разрешения получили только 6 пляжей. Речь идет о общественных местах отдыха в Нижнекамске, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Мамадыше и Мензелинске. В Казани таковые санитарно-эпидемиологического заключения не получили.

Купаться на Большом Лебяжьем озере и на пляже «Нижнее Заречье» в виду несоответствия по санитарно-химическим и микробиологическим показателям Авдонина рекомендовала отказаться. «Не стоит рисковать своим здоровьем, купаться здесь небезопасно», — сказала она.

С 1 июля ведомство начало мониторинг за водоемами на обнаружение холерного вибриона. 

КВ
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