Планшетные компьютеры будут впервые задействованы на сельскохозяйственной микропереписи Татарстана 2021 года. Об этом на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

На переписи населения будет задействовано более 9,5 тыс. компьютеров. А сейчас мы уже подготовили нашим переписчикам 880 электронных устройств и еще 147 планшетов для инспекторов» - подчеркнула спикер.

Также она добавила, что новые планшеты будут оснащены операционной системой «Аврора».

По ее словам, оперативные итоги микропереписи будут известны в декабре 2021 года.