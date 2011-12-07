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Наталья Гатауллина: «На переписи населения будет задействовано более 9,5 тыс. компьютеров»

Новые планшеты будут оснащены операционной системой «Аврора».

Планшетные компьютеры будут впервые задействованы на сельскохозяйственной микропереписи Татарстана 2021 года. Об этом на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

На переписи населения будет задействовано более 9,5 тыс. компьютеров. А сейчас мы уже подготовили нашим переписчикам 880 электронных устройств и еще 147 планшетов для инспекторов» - подчеркнула спикер.

Также она добавила, что новые планшеты будут оснащены операционной системой «Аврора».

По ее словам, оперативные итоги микропереписи будут известны в декабре 2021 года.

КВ
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