Саванна, Лазар, Офелия и Нейлан — так назвали маленьких жителей Челнов

За первое полугодие в Набережных Челнах зарегистрировали рождение 3 235 малышей. Естественный прирост населения составил 559 человек, рассказала начальник местного управления ЗАГСа Равиля Зарипова.

Так, самыми популярными именами неизменно остаются: Амир, Даниил, Карим, Матвей, Марк, София, Ева, Ясмина и Милана. А среди редких имен: Лазар, Лучезар, Илан, Нейлан, Саванна, Лукерья, Ливия и Офелия.

«Наблюдается тенденция выбора имени в честь особенно полюбившихся родителям персонажей. Например, после показа популярного сериала «Великолепный век» девочек назвали Валиде, Хатиджа, Фируза. Мальчиков — Сулейман, Султан, Ибрагим, Юсуф, — отметила Зарипова.

По зарегистрированным актам о рождении город занимает второе место в республике после Казани.