В Альметьевске поймали сына с матерью за подпольным производством наркотиков

Полиция Татарстана арестовала мужчину за подпольную лабораторию по выращиванию конопли. В противоправную деятельность он вовлек свою мать, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полиции появилась информация о незаконном обороте подконтрольных веществ. В ходе розыска выяснилось, что организацией таковых занялся 46-летний житель Альметьевска, который ранее имел судимость. Культивированием наркосодержащих растений мужчина занимался в квартире своей 68-летней матери.

В результате осмотра помещений обнаружены термобоксы, оборудованные вентиляцией, дневным освещением, внутри которых находились 56 горшков с коноплей, марихуану общим весом 80 гр., а также сотовые телефоны, электронные весы, упаковочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков. За продажу наркотиков мужчина смог заработать 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ и по ч. 2 ст. 231.