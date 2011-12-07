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В Альметьевске поймали сына с матерью за подпольным производством наркотиков

За продажу наркотиков мужчина смог заработать 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Полиция Татарстана арестовала мужчину за подпольную лабораторию по выращиванию конопли. В противоправную деятельность он вовлек свою мать, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полиции появилась информация о незаконном обороте подконтрольных веществ. В ходе розыска выяснилось, что организацией таковых занялся 46-летний житель Альметьевска, который ранее имел судимость. Культивированием наркосодержащих растений мужчина занимался в квартире своей 68-летней матери.

В результате осмотра помещений обнаружены термобоксы, оборудованные вентиляцией, дневным освещением, внутри которых находились 56 горшков с коноплей, марихуану общим весом 80 гр., а также сотовые телефоны, электронные весы, упаковочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков. За продажу наркотиков мужчина смог заработать 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ и по ч. 2 ст. 231. 

КВ
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