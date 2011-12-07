В Татарстане возбудили уголовное дело против украинского бизнесмена

Полицейские РТ возбудили уголовное дело на украинского бизнесмена Игоря Коломойского по статье об организации преступного сообщества. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Следствием установлено, что обвиняемый подозревается в присвоении 334 млн долларов, причитавшиеся «Татнефти». Нефть была поставлена Кременчугским НПЗ, что принадлежит АО «Укртатнафта».

Также в иске республиканской компании на возмещение фигурируют такие украинские бизнесмены, как Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.