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В Татарстане возбудили уголовное дело против украинского бизнесмена

Игорь Коломойский подозревается в присвоении 334 млн долларов, причитавшиеся «Татнефти».

Полицейские РТ возбудили уголовное дело на украинского бизнесмена Игоря Коломойского по статье об организации преступного сообщества. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Следствием установлено, что обвиняемый подозревается в присвоении 334 млн долларов, причитавшиеся «Татнефти». Нефть была поставлена Кременчугским НПЗ, что принадлежит АО «Укртатнафта».

Также в иске республиканской компании на возмещение фигурируют такие украинские бизнесмены, как Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

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