В Нижнекамске открывается новый детский сад

Детский сад в микрорайоне 35а г. Нижнекамска, возведенный по национальному проекту «Демография», получил положительное заключение о соответствии проектной документации от Инспекции госстройнадзора Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Дошкольное учреждение получило и свое имя: новый детский сад Нижнекамска будет называться «Калейдоскоп». Он рассчитан на прием на 260 детей. Здание современного типа обеспечено всем необходимым для малышей. Это и групповые комнаты с игровыми зонами, отдельные спальни, имеется музыкальные и физкультурные залы. Прилегающая территория полностью благоустроена.

В ближайшее время в Республике Татарстан планируют сдать еще 12 детских садов.