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6 учащихся Татарстана вышли в финал чемпионата России по алгоритмическому программированию

В период с 31 августа по 4 октября по инициативе ведущих технических вузов страны проходил уже второй по счету всероссийский онлайн-фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode.

В финал интеллектуального состязания прошли 6 учащихся из Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехехнологий и связи РТ.  

Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode Festival — это программа интенсивной подготовки для молодых IT-специалистов, желающих повысить уровень знаний в этой сфере новейших технологий. 

В фестивале приняли участие свыше тысячи человек из 15 регионов страны. Стоит отметить при этом, что Республика Татарстан вошла в топ-10 регионов по количеству финалистов. В числе татарстанских финалистов — студенты Казанского федерального университета (КФУ) Университета Иннополис, учащиеся IT-лицея КФУ. Это Никита Александров, Анастасия Алексеева, Максим Попов, Альфир Вахитов, Арсений Устинов, Динара Ярыева, Никита Сарамбаев.     

Финал соревнований — 3 октября. 

А 4 октября уже все желающие смогут проверить свои знания и принять участие в онлайн-чемпионате по алгоритмическому программированию RuCode.

КВ
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