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Галимова: жесткие ограничения из-за COVID-19 в Татарстане вводить не видят необходимости

Минниханов не дает оценку решениям коллег, поскольку в каждом регионе своя ситуация.

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова сообщила, что новые жесткие ограничения из-за COVID-19 в Татарстане вводить не видят необходимости.

По ее словам, глава республики Рустам Минниханов не дает оценку решениям коллег, поскольку в каждом регионе своя ситуация. В Татарстане же продолжает работать штаб по борьбе с коронавирусом, который полностью информирует президента о текущей обстановке в республике.

После Галимова напомнила о мерах предосторожности, профилактики и гигиены. Также она дала рекомендации по вакцинации населения. Она сообщила, что пока это дело добровольное и массовых прививок от коронавируса в Татарстане не делают. Делал ли прививку Рустам Нургалиевич она говорить не стала.


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