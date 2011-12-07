Галимова: жесткие ограничения из-за COVID-19 в Татарстане вводить не видят необходимости

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова сообщила, что новые жесткие ограничения из-за COVID-19 в Татарстане вводить не видят необходимости.

По ее словам, глава республики Рустам Минниханов не дает оценку решениям коллег, поскольку в каждом регионе своя ситуация. В Татарстане же продолжает работать штаб по борьбе с коронавирусом, который полностью информирует президента о текущей обстановке в республике.

После Галимова напомнила о мерах предосторожности, профилактики и гигиены. Также она дала рекомендации по вакцинации населения. Она сообщила, что пока это дело добровольное и массовых прививок от коронавируса в Татарстане не делают. Делал ли прививку Рустам Нургалиевич она говорить не стала.



