Татарстанцев приглашают на онлайн-экскурсию музея Банка России

В отделении Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России сообщили о Дне открытых дверей. Мероприятие состоится в онлайн-формате.

Участники экскурсии смогут посмотреть экспонаты музея, попробовать себя в роли дизайнера банкнот, монет или пластиковых карт, а также прослушать лекции о тайнах банковских зданий и об инвестициях на финансовом рынке.

Также гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое. Посетить день открытых дверей можно по ссылке 3 октября с 8.00 до 20.00 по московскому времени.