В Челнах не будут расформировывать зоопарк при КСШ «Тулпар»

В Набережных Челнах не будут расформировывать зоопарк при конно-спортивной школе «Тулпар», его сохранят и реконструируют по поручению мэра города Наиля Магдеева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что из зоопарка начали изымать животных по распоряжению Госкомитета РТ по биоресурсам. Животных планируют выпустить в охотничьих угодьях, где они жили бы в полувольных условиях.

Челнинцев обеспокоил данный факт, так как среди обитателей зоопарка были животные-инвалиды, а большая часть и вовсе никогда не жила в лесу.

«Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев дал распоряжение выполнить все необходимые требования по содержанию животных — создать для них в местном зоопарке комфортные условия, а также разработать проект челнинского зверинца. Животные должны остаться в городе», — отметили в администрации Челнов.

Кроме того, планируется реконструировать сам зоопарк. В нем пополнят численность животных и увеличат территорию.