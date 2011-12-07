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В селе Нижнекамского района появился центр с начальной школой и детским садом

Начальная школа рассчитана на 14 мест, а детский сад – на 15.

Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала заключение о соответствии проектной документации многофункциональному центру нижнекамского села Борок.

Сообщается, что начальная школа рассчитана на 14 мест, а детский сад – на 15. В здании предусмотрено два учебных класса, учительская, вестибюль с гардеробом, санузлы, буфет, библиотека, спальня и игровая комната. Также имеется универсальное помещение, которое можно использовать в качестве спортивного и актового зала. Общая площадь многофункционального центра составила 616,7 кв. метров.  

Сумму для строительства современного учреждения выделили из бюджета республики.  Ранее на протяжении шести лет школьникам приходилось ездить для учебы либо в соседнее село Сухарево, либо в сам Нижнекамск.

КВ
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