В Татарстане стартовал осенний призыв в армию

О ее организации и проведении в Татарстане рассказали в ходе пресс-конференции военный комиссар РТ Сергей Погодин и заместитель военного прокурора Казанского гарнизона Виктор Ильин.

Сергей Погодин отметил, что работа призывных пунктов организована таким образом, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в войсках. В частности, на входах в военкоматы и сборные пункты выставлены специальные посты, на которых проводится термометрия прибывающих, а также обработка рук антисептиком.

Потоки прибывающих на призывные пункты молодых людей будут разделяться по времени и местам входа. Дезинфекции подвергнут не только помещения военкоматов и сборных пунктов, но и транспорт, на котором перевозят призывников.

Каждый призывник пройдет тест на коронавирусную инфекцию перед отправкой на сборный пункт, где проведут повторное экспресс-тестирование.

В целом по стране в текущую кампанию, которая проходит с 1 октября по 31 декабря 2020 года, планируется призвать 128 тысяч молодых людей 1993 - 2002 годов рождения, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Из Татарстана в войска отправят более трех тысяч человек. Большинство из них (46%) отправятся в сухопутные войска. Еще 13% призывников пополнят ряды Национальной гвардии, 10% - отправятся служить в ВМФ. Остальные призывники будут распределены между ВКС, ВДВ, РВСН и другими родами и видами войск.

Первые отправки татарстанцев в войска пройдут после 15 октября. Призывники будут добираться до места служба по железной дороге в отдельных пассажирских вагонах, которые перед этим будут продезинфицированы.

Татарстан имеет 52 шефских соглашения с воинскими частями, только в нынешний призыв туда отправятся служить более 1200 парней. В ходе осеннего призыва текущего года аппаратом Уполномоченного по правам человека в РТ планируется сопровождение четырех воинских команд к местам службы.

Сборные пункты готовы к приему призывников. На таких пунктах будущие солдаты и матросы получают комплект повседневной формы, набор предметов личной гигиены, а также две электронные карты. Одна из них содержит личные данные призывника. Вторая карта - банковская - предназначена для получения денежного довольствия (2000 рублей в месяц, 3000 рублей - для сирот) и переводов от родителей и близких. Также призывникам выдаются бесплатные сим-карты от одного из четырех сотовых операторов со специальным тарифом в рамках реализации проекта «Позвони маме».

В отдельных случаях граждане имеют право отказаться от прохождения службы в вооруженных силах в пользу ее альтернативной формы. Как правило, молодых людей направляют в медицинские учреждения и почтовые отделения Татарстана и других регионов. В течение осеннего призыва 2020 года на альтернативную службу будут направлены около 30 татарстанцев, которые отправятся в Новосибирск, Нижний Новгород и некоторые населенные пункты Татарстана.

Как отметил Виктор Ильин, надзор за исполнением законов при призыве граждан на военную службу - одно из приоритетных направлений работы военной прокуратуры. На сборных пунктах постоянно будут дежурить ее офицеры.

Для обеспечения безопасности прав призывников и военнослужащих в Татарстане действуют горячие линии Военного комиссариата РТ и Военной прокуратуры Казанского гарнизона.