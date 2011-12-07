Почему дрезденские ученые посадили дубы в кайбицких лесах?

Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали в Кайбицком лесничестве, где мастера леса вместе с учеными из Дрезденского технического университета выращивают элитные дубы и липы по эксперименту Нельдера. У Кайбицкого лесничества обширная территория - более 25 тысяч гектаров. Расположено оно на лесных угодьях трех районов республики: Кайбицкого, Апастовского и Зеленодольского. И свыше 13 тысяч гектаров занимают дубы! Наш гид в поездке - заместитель руководителя-лесничего ГКУ «Кайбицкое лесничество» Рустам Хаффазов - в лесничестве с 1988 года и про эти деревья может увлекательно рассказывать часами.- Немецкие специалисты объездили всю Россию, изучили все районы, где растут дубравы, и лучшего места, чем кайбицкие леса, не нашли, - с нескрываемой гордостью говорит Рустам Хаффазов. - Приехав впервые, они буквально влюбились в наши леса. Дважды в год по целому месяцу ученые жили и работали в дубравах.Мы едем на те самые опытные участки, где проводится эксперимент Нельдера. Вертлявая грунтовка юркнула под тенистые лиственные своды. Мастер леса, заслуженный лесовод РТ Фаргат Каюмов не хуже спортсменов из команды «КАМАЗ-Мастер» везет нас на служебной «Ниве» по ухабистой дороге. 20 минут тряски, и вот она, большая лесная поляна, на которой расположены два круга Нельдера - по одному гектару каждый. На отдаленном участке есть еще один круг. - Долго мы не знали, где выделить немецким ученым еще одну площадь, - рассказывает Рустам Хаффазов. - Потом осенило: заброшенный шпальный завод. Кстати, в годы войны на нем работали немецкие военнопленные. Там и разбили мы еще один круг Нельдера. Такова ирония судьбы - деды воевали, а внуки вместе леса сажают.- Посадка была сделана в конце апреля - начале мая 2016 года сотрудниками филиала ВНИИЛМ в Казани - «Восточно-европейской лесной опытной станции», лесоводами из Дрезденского технического университета и специалистами ГКУ «Кайбицкое лесничество», - продолжает знакомить с экспериментом Рустам Хаффазов. - Для сеянцев брали желуди от элитных дубов, которые растут в Кайбицком генетическом резервате. В каждом ряду через определенные расстояния, выверенные до сантиметра, высадили 16 саженцев дуба черешчатого и 16 саженцев липы мелколистной во всевозможных вариантах смешения. Всего в каждом таком круге Нельдера посажено по 384 сеянца дуба и липы. За три года сеянцы подросли примерно до 15 - 20 см. Над ними ведется постоянный контроль. Сотрудники лесной опытной станции регулярно измеряют саженцы, а все данные вносят под индивидуальный номер деревца.- Все в лесничестве, кто хоть какое-то отношение имеет к эксперименту, искренне заинтересованы в хорошем результате, каждому интересно, что же получится в итоге, - говорит Рустам Хаффазов. - И все мы без исключения внимательно наблюдаем, как работают немецкие коллеги. Поверьте, у них есть чему поучиться. К примеру, ухаживая на плантациях за молодыми деревцами, они никогда не используют трактор, а мы используем. Они знают о каждом саженце все и измеряют их с педантичной регулярностью. В нашем лесничестве стали так поступать только с началом эксперимента Нельдера. В 2015 году Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан приступило к разработке уникального для России совместного российско-германского проекта «Сохранение и оптимизация смешанных насаждений дуба черешчатого и липы мелколистной в Республике Татарстан». Говоря научным языком, дрезденские ученые и татарстанские лесоводы занялись исследованием оптимизации количества сеянцев при закладке искусственных насаждений дуба черешчатого и липы мелколистной согласно разработке английского математика Нельдера. Разработку принято называть кругом-схемой Нельдера. Если говорить проще, то специалисты решают задачу, как на одном участке посадить два вида ценной породы деревьев, чтобы при этом они не мешали, а помогали друг другу расти. Эксперимент Нельдера - это схематичное смешение дуба и липы. Круг разбит на 48 рядов. В каждом ряду через определенные расстояния высаживаются сеянцы дуба и липы во всевозможных вариантах чередования. Что даст этот эксперимент для дубрав Татарстана?- Это основа будущей жизни наших лесов, - уверен Рустам Хаффазов. - Уже через три года на наших экспериментальных участках можно будет наглядно анализировать динамику роста и развития дуба в зависимости от влияния на него частоты смешения с липой. Эксперимент Нельдера научит татарстанских лесоводов сажать дубы и липы в дикой природе так, чтобы они вырастали высокими, стройными, с густой кроной и гладким мощным стволом, без корявых боковых веток, которые портят товарный вид дерева. У нас такие дубы пока растут только в генетическом резервате.