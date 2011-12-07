Магдеев: Дезинфекция подъездов должна фиксироваться в графике

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил уделить особое внимание фиксации дезинфекции подъездов. Об этом он заявил в ходе «делового понедельника», сообщает пресс-служба администрации города.

По словам замруководителя исполкома Ильи Зуева, за минувшую неделю было продезинфицировано более 300 подъездов.

Магдеев отметил, что необходимо фиксировать все графики и факты приема, а также проведения уборки. Если нужно, то даже посредством фото.