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В Татарстане зарегистрировано 44 новых заболевших коронавирусом

По данным на 2 ноября, в Татарстане зарегистрировано 8506 случаев COVID-19.

В Татарстане за сутки выявили 44 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 43 — контактные. 10 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

Двоим заболевшим — от 18 до 30 лет, 14 заболевшим — от 30 до 50 лет, девяти — от 50 до 60 лет, 13 — от 60 до 70 лет, пяти — от 70 до 80 лет, одному — от 80 до 90 лет.

Больше всего новых заболевших выявлено в Казани — 19 случаев, пять случаев — в Нижнекамском районе, по три случая — в Буинском, Лаишевском, Пестречинском районах, по два случая — в Набережных Челнах и Бугульминском районе, по одному случаю — в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Зеленодольском, Кукморском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Тюлячинском районах.

Всего, по данным на 2 ноября, в Татарстане зарегистрировано 8506 случаев COVID-19, 7570 человек — выздоровели (+38 за сутки).

КВ
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