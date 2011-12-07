Татарстану выделят 206 ед. общественного транспорта в рамках нацпроекта

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Татарстан в следующем году получит 206 единиц общественного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.
Республика закупит 160 автобусов, 28 троллейбусов и 18 трамваев.
Подвижной состав будет обновлен в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.
По словам Ханифова, по региональным дорогам ездит более 1,8 тыс. транспортных средств, изношенных на более 50%. «На смену им должны прийти автобусы нового поколения», — отметил министр.