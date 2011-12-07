МФЦ Татарстана начали прием заявлений на получение маткапитала за первенца

Теперь независимо от адреса, по которому зарегистрирован получатель, можно подать заявление в любой ближайший многофункциональный центр на получение материнского капитала на первенца. Об этом сообщает «Реальное время».

В связи с новым законом, подписанным 1 марта президентом РФ, маткапитал выплачивается теперь даже на первого ребенка в семье. Однако, есть одно условие, дата рождения или усыновления ребенка должна быть не ранее 1 января 2020 года.

На данный момент маткапитал на первенца составляет 466 617 рублей, а если в семье родится второй, родители получат еще 150 000 рублей.

Сейчас прием заявлений в республике осуществляются во всех 59 офисах МФЦ. Срок оказания услуги от 15 дней до месяца.

А для получения сертификата с 15 апреля этого года подавать заявление не обязательно — РО Пенсионного фонда получит данные о родившихся детях и вынесет решение о праве на получение маткапитала, а затем направит родителю уведомление об его оформлении.