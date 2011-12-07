Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

МФЦ Татарстана начали прием заявлений на получение маткапитала за первенца

На данный момент маткапитал на первенца составляет 466 617 рублей.

Теперь независимо от адреса, по которому зарегистрирован получатель, можно подать заявление в любой ближайший многофункциональный центр на получение материнского капитала на первенца. Об этом сообщает «Реальное время».

В связи с новым законом, подписанным 1 марта президентом РФ, маткапитал выплачивается теперь даже на первого ребенка в семье. Однако, есть одно условие, дата рождения или усыновления ребенка должна быть не ранее 1 января 2020 года.

На данный момент маткапитал на первенца составляет 466 617 рублей, а если в семье родится второй, родители получат еще 150 000 рублей.

Сейчас прием заявлений в республике осуществляются во всех 59 офисах МФЦ. Срок оказания услуги от 15 дней до месяца.

А для получения сертификата с 15 апреля этого года подавать заявление не обязательно — РО Пенсионного фонда получит данные о родившихся детях и вынесет решение о праве на получение маткапитала, а затем направит родителю уведомление об его оформлении.

КВ
Лента новостей