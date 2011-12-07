Рустам Минниханов обсудил праздник с участием байкеров к 100-летию ТАССР

Сегодня в Доме Правительства РТ президент Рустам Минниханов встретился с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia Сергеем Писаренко. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

На встрече также приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов и мэр Казани Ильсур Метшин. На ней обсуждались вопросы проведения в Казани мероприятий под эгидой клуба H.O.G.

Рустаму Минниханову презентовали мотоклуб и рассказали о крупнейших мероприятиях, предстоящих в этом сезоне. Проведение праздника H.O.G. Rally Kazan будет приурочено к 100-летию ТАССР.