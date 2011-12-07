Дожди и слабые заморозки: какой будет погода в Татарстане в мае

В природе, даже не смотря на ночные заморозки, на кустарниках и деревьях вовсю набухли почки и вот-вот распустятся. Первыми проснулись верба и клен. Как всегда удивила береза - к началу третьей декады уже бурно распустила сережки, так что к началу мая уже появятся долгожданные листочки. По сложившейся традиции огородники ждут не дождутся лист березы с копеечку, ведь это сигнал на начало посадки раннего картофеля. Но пока многие садоводы из-за прохладной и дождливой погоды еще ни разу не выбирались на свои участки. Из-за переполнения Куйбышевского водохранилища участки в прибрежных низинах были затоплены. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг отметки 53,5 метра Балтийской системы, что на 1 метр выше прошлогоднего уровня, но ниже критического уровня на 74 см. Так апрель в преддверии мая с опережением выполнил все свои обязанности «дежурного» по весне.

И вот наступает май - "всех месяцев звонче» - самый долгожданный месяц в году. Май по-хозяйски шествует по земле и готовит ее к плодородию, украшает природу нарядными цветами и зелеными одеяниями. Все особенности месяца метко отражаются в народных названиях - «травень», «цветень», «розоцвет». Народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнешь», поэтому в мае важно своевременно обработать почву, сохранить влагу, успеть провести все посадочные работы. Исстари от мая ждут обильных дождей и умеренного тепла, а лучше прохладу, чтобы год был по истине «хлебородный». К концу мая продолжительность дня увеличивается до 17 часов и приходит настоящее лето.

По прогнозу Гидрометцентра в Казани в этом году средняя температура месяца ожидается около 14 гр. тепла, что на 1 градус выше обычного. Предполагаемое количество осадков — около 30 мм, что меньше среднего многолетнего количества.

В первые дни мая местами небольшой дождь, дневная температура 12-17, ночью местами слабые заморозки. Со 2-ой пятидневки температура начнет повышаться: днем 19-24, ночью 7-12 гр. Тепла. Всю вторую декаду под воздействием атлантических циклонов временами пройдут небольшие дожди. Станет немного прохладнее — днем 15-20, ночью 5-10 гр. Тепла. С начала третьей декады местами отдельные дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра, температура начнет повышатья. В последние дни мая солнечно, температура ночью 12-17, днем столбики термометров поднимутся до 25-30, местами до 32 гр. Жары.

Не смотря на прогноз довольно теплого фона майское тепло еще ненадежно, недаром говорили "май обманет, да и в лес уйдет». Поэтому садоводам и огородникам не следует забывать, что по многолетним данным в Казани и пригородах сохраняется угроза заморозков в течение всего мая и вплоть до 4 июня в воздухе, до 9 июня - на почве. Поэтому с высадкой рассады теплолюбивых культур в открытый грунт не стоит спешить.

Рекорды Казани - из климатического архива по г. Казани за 141 - летний ряд наблюдений. Самая низкая температура воздуха — 6,5 гр. мороза - отмечалась 5 мая 1918 г. Рекорд майской жары принадлежит 2007 году, 31 мая столбик термометра достиг 34,2 гр. тепла.

Роза Шафикова - заслуженный метеоролог РФ