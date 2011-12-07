Путин отметил обновление списка кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с общественниками, победившими в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но и для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремлённых и неравнодушных», —сказал глава государства в своём выступлении.

Напомним, в этом году среди кандидатов присутствуют общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели, а также волонтеры, проявившие себя во время пандемии.

Это отметил и председатель партии Дмитрий Медведев: «Партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей». Он добавил, что также в праймериз по отбору кандидатов предстали участники кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа» и члены Общероссийского народного фронта.

Путин подчеркнул, что полученные в голосовании предложения людей должны войти в предвыборную программу партии. Проект программы утвердят на съезде партии 19 июня.