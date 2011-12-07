Татарстан вошёл в топ-3 самых благоприятных регионов для иностранных инвестиций

Среди наиболее благоприятных регионов России для иностранных инвестиций Татарстана оказался в тройке лидеров, пишет ТАСС ссылаясь на исследования компании EY. Главным инвестором Татарстана оказался Китай. Россия заняла 11 место в рейтинге привлекательных стран для иностранных инвестиций.

Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев отметил, что показатель инвестиций в этом году сопоставим с показателями 2014 года, когда на спад оказали влияние санкции. Сейчас причиной мирового экономического спада является пандемия. Но по его словам, 99% российских проектов которые анонсировались в 2019 году, не были заморожены, тогда как в Европе количество отсроченных проектов составило почти 30%.

Главными странами, инвестирующими в российскую экономику, стали Германия (26 проектов), Китай и США (по 15 проектов). Самыми популярными областями для инвестирования в Россию стали агропродовольственный сектор, сфера производства машин и оборудования.