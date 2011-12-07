В Новошешминском районе введён карантин по бешенству животных

В Новошешминском сельском поселении Татарстана введён карантин в связи с бешенством животных. Указ подписан Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Отмечается, что случай заболевания был выявлен на территории личного подсобного хозяйства на улице Горького в Новошешминском сельском поселении.

Сейчас на этой территории введён ряд ограничительных мер: нельзя лечить больных животных, запрещается заниматься ввозом и вывозом непривитых животных, допускать посторонних, снимать шкуры с умерших особей.

На территории Новошешминского района запрещается проведение ярмарок, выставок и прочих мероприятий, связанных со скоплением животных на одном участке.

Если через 60 дней после убоя последнего заражённого животного новых случаев будет не обнаружено, то карантинный режим снимут.

Напомним, что на этой неделе подобный карантин ввели в Лениногорском районе.