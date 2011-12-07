КАМАЗ поставит в Набережные Челны автобусы на сумму 234 млн рублей

КАМАЗ заключил контракт на поставку автобусов «НЕФАЗ» в Набережные Челны, пишут «Вести КАМАЗа». Всего автогигант поставит городу 21 автобус на сумму 234,4 млн рублей.

«Отрадно, что КАМАЗ способствует обновлению парка пассажирского транспорта в Набережных Челнах, где живут и работают тысячи камазовцев. Мы поставим городу два десятка автобусов „НЕФАЗ-5299−40−52“ — именно эта модель сегодня востребована в Москве», — сказал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Низкопольный автобус «НЕФАЗ-5299−40−52» был запущен в 2018 году. Вместимость транспортного средства составляет 111 человек, а мест для сидения — 29. Автобус разработан специально для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком.

Напомним, что по итогам 2020 году Набережные Челны получили 500 млн дополнительного дохода. 234 млн направили на развитие общественного транспорта по согласованию с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.