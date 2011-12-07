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На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта ковидных ограничений

Карта показывает актуальную информацию об ограничительных мерах и статистике заболеваний.

Татарстанцы могут узнать актуальную информацию об ограничительных мерах и статистике заболеваний COVID-19 в регионах России. Интерактивная карта запущена на сайте стопкоронавирус.рф в разделе «Подробные данные».

Сервис обновляется в еженедельном режиме. О возобновлении работы интерактивной карты рассказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. По его словам, такое решение было принято в виду осложнения эпидемиологической обстановки в стране и введения ограничений регионами.

Ранее карта показывала этапы снятия ограничений во время выхода регионов из режима самоизоляции.

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