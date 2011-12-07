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Сельские предприниматели Татарстана получили кредиты на 1,7 млрд рублей

Поручителем по займам выступил Гарантийный фонд РТ.

За первую половину текущего года сельские предприниматели Татарстана для развития своего бизнеса получили 1,7 млрд рублей кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Поручителем по займам выступил Гарантийный фонд РТ. По словам его директора Рустема Мухамедшина, задачей фонда является помощь зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности предпринимателям в получении кредитных средств.

«В рамках льготного продукта „Предпринимательство на селе“ с начала года мы поддержали 31 предприятие» — отметил директор.

Всего с начала года Фонд поддержал почти 200 предпринимателей на сумму 856 млн рублей. Также предпринимателям доступны и другие программы.

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