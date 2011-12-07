Сельские предприниматели Татарстана получили кредиты на 1,7 млрд рублей

За первую половину текущего года сельские предприниматели Татарстана для развития своего бизнеса получили 1,7 млрд рублей кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Поручителем по займам выступил Гарантийный фонд РТ. По словам его директора Рустема Мухамедшина, задачей фонда является помощь зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности предпринимателям в получении кредитных средств.

«В рамках льготного продукта „Предпринимательство на селе“ с начала года мы поддержали 31 предприятие» — отметил директор.

Всего с начала года Фонд поддержал почти 200 предпринимателей на сумму 856 млн рублей. Также предпринимателям доступны и другие программы.