В Татарстане стартовала сельскохозяйственная микроперепись

В нем принял участие заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.Он также является Председателем межведомственной комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи. Помимо него на заседании присутствовали заместитель министра Ришат Хабипов и Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.

«СХМП-2021 — это крупномасштабное мероприятие, имеющее важнейшее стратегическое, экономическое и социальное значение для всей России. Объектами переписи в Татарстане являются сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, садоводческие, огороднические и других некоммерческих товарищества» — подчеркнул Марат Зяббаров.

«Уникальность информации, которая будет собрана в результате сельскохозяйственной микропереписи, не вызывает сомнений. Предстоит кропотливая совместная работа. Только вчера работало почти 900 переписчиков, и собрана информация по 14 000 объектам» — рассказала Наталья Гатауллина, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ.

В числе наиболее важных тем, которые раскроются по окончанию переписи, можно отметить оценку изменений в размещении отдельных отраслей сельского хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи техникой, оборудованием, элитными семенами, племенным скотом.

Владение информацией, полученной по итогам переписей, позволяет достичь основные цели государственной аграрной политики республики: 1) Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 2) Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере АПК.

Сельское хозяйство Татарстана занимает лидирующую позицию среди регионов Российской Федерации. Республика Татарстан является крупнейшим производителем зерна, мяса, молока, яиц. По валовой продукции сельского хозяйства республика занимает 4 место в Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном округе. Благодаря значительным инвестициям в республике функционируют крупнейшие в Европе высокотехнологичные фермы по производству мяса и молока, оснащенные современным автоматизированным оборудованием.

Напомним, что микроперепись проводится с 1 по 30 августа 2021 года Ее промежуточные итоги будут известны в декабре 2021 года. Окончательные — в конце 2022 года.