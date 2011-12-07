Минсельхозпрод РТ представит инвестиционный потенциал отрасли АПК на площадке «100% ТАТАРСТАН»

Напомним, с 30 августа по 10 сентября проходит масштабное онлайн-мероприятие об опыте самого инновационного региона России и коммуникационная платформа для взаимодействия с партнерами и экспертами.

8 сентября зрители могут принять участие в дискуссии «Современный потребитель и цепочки реализации сельхозпродукции» с участием заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова. Узнают, что такое технология «Бережливое производство» на примере предприятия, где оно внедрено. Увидят, умные роботизированные фермы, автопилотируемые сельхозмашины и автоматизированные птицефермы. Успешные фермеры поделятся опытом участия в конкурсах Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на получение гранта и расскажут, как построить свой агробизнес с нуля, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Зрители смогут побывать на онлайн экскурсиях в Аграрном и Ветеринарном вузах республики. Покажут, как производят хлеб по принципу «от поля до прилавка», халяльный шоу-рум продуктов питания, как производят продукцию в «супермаркете домашней еды» и мастер-класс по изготовлению чак-чака.

«Современная жизнь требует от нас нестандартных подходов в выстраивании отношений с партнерами. Эта площадка должна по сути, открыть закрытые сегодня границы. А прямые онлайн эфиры дадут возможность каждому жителю республики принять участие в выстраивании будущего нашего Татарстана», – отметил Президент республики Рустам Минниханов.

Участники со всего мира могут подключиться к трансляции абсолютно бесплатно на https://100tatarstan.com/. Присоединяйтесь к просмотру, чтобы увидеть выступления, которые интересны именно вам. Деловая программа будет доступна также в синхронном переводе на английский и татарский языки. Непрерывная работа онлайн-студии позволит задавать вопросы экспертам и оперативно получать ответы в режиме реального времени!