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Первыми в Татарстане завершили уборку зерновых аграрии Атнинского района

Атнинские аграрии вышли в лидеры благодаря высокой организации труда и лучшему раскрытию технического потенциала.

К началу сентября в Республике Татарстан уже собрано 4,7 млн тонн зерна нового урожая, убрано 1,3 млн га — это 86% всех площадей. Средняя урожайность — 36,4 ц/га, что на 6 ц/га превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РТ.

Первым в Татарстане уборку зерновых нового урожая завершил Атнинский район.

По мнению специалистов отрасли, атнинские аграрии вышли в лидеры благодаря высокой организации труда и лучшему раскрытию технического потенциала.

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