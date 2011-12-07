В шести районах РТ отремонтируют школьные спортзалы в этом году

В шести районах Татарстана в этом году отремонтируют школьные спортзалы. На эти цели выделено 8,5 млн рублей, сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Так, по словам министра, школьные спортзалы будут отремонтированы в Арском, Зеленодольском, Алексеевском, Камско-Устьинском, Мамадышском и Мензелинском районах.

Работы будут проводиться в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках которого также возводится мобильный технопарк «Кванториум».

На работы по созданию технопарка потратят 17 млн рублей. Объект будет функционировать на базе перевозной автомобильной станции, обучение детей будет проводиться по программам инженерной направленности. Также в технопарке планируют проводить мероприятия по подготовке и обучению педагогов.

«Для реализации инновационных образовательных программ определены Агрызский, Актанышский, Сармановский, Заинский, Менделеевский, Мензелинский районы. По результатам деятельности технопарка, свыше 3 тыс. детей будут вовлечены в мероприятия по развитию инженерного мышления. Обучение по инновационным образовательным программам пройдут более тысячи татарстанских детей», — сказал министр.