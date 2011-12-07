В Татарстане выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 2 — завозные, 26 — контактные. 5 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

12 заболевшим — от 30 до 50 лет, девяти — от 50 до 60 лет, троим — нет 18 лет, двоим — от 18 до 30 лет, по одному заболевшему — из возрастных категорий от 60 до 70 лет и от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших выявлено в Сабинском районе — девять, в Казани — восемь заболевших, в Апастовском и Зеленодольском районах — по трое заболевших, в Пестречинском районе — двое, в Лаишевском, Лениногорском и Менделеевском районах — по одному.

По данным на 3 сентября, в Татарстане зарегистрирован 6591 случай COVID-19. За весь период выздоровело 5443 человек (+50 за минувшие сутки).