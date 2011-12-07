Завод Ford в Челнах выставили на торги

Автомобильный завод Ford в Набережных Челнах выставили на торги. Эксклюзивным брокером по продаже комплекса стал Knight Frank St Petersburg, сообщает пресс-служба консалтинговой компании.

«В соответствии с нашим опытом мы рассчитываем на инвесторов, которые после приобретения будут сдавать эти объекты недвижимости в аренду», — отметил генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

Напомним, челнинский завод включает в себя 39 объектов площадью 130,2 тыс. кв. м, общая площадь земельных участков — 816,8 тыс. кв. м. Основные здания возведены в 1998 и 2002 годах, в 2006, 2014, 2015 и 2017 годах проводилась частичная реконструкция сооружений. До середины 2019 года на заводе производились автомобили Ford.

Стоимость площадки может составить 1,2 млрд рублей.