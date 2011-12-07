В Казани на полмиллиона оштрафовали владельца кафе за продавца без маски

В Татарстане закрыли и оштрафовали магазины и кафе за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Так, в Казани на полмиллиона рублей оштрафовали владельца кафе, в котором продавец обслуживал посетителей без маски. Также штраф на 150 тыс. рублей выписали одному из сетевых магазинов за продажу товаров посетителям без масок. На 10 суток закрыли в кафе за работу персонала без средств индивидуальной защиты.

В Арском районе на 15 суток закрыли магазин за работу продавцов без перчаток и масок. А в Чистополе магазин закрыли на 10 суток за отсутствие антисептика.

Всего районные суды Казани рассмотрели пять дел за повторные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.