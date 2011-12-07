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В Татарстане более 1,5 тыс. человек претендуют на работу в госаппарате республики

Выпускники вузов могут претендовать на ряд должностей в госаппарате.

В Татарстане более 1,5 тыс. человек претендуют на работу в госаппарате республики, сообщил ИА «Татар-информ» руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан Александр Белов.

 «Мы участвуем в конкурсных процедурах в качестве независимого органа и видим ребят, которые хотят работать на государственной службе. Все они включены в огромную базу Центра подбора и оценки персонала. По всему Татарстану 1500 резюме», — рассказал Белов.

Он также уточнил, что за последнее время в системе госслужбы произошли изменения. Например, по некоторым позициям был снижен ряд квалификационных требований, что позволяет выпускникам вузов «претендовать на позиции в государственном аппарате».

КВ
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