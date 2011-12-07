В Татарстане коронавирусом заболели 7 студентов

В Татарстане коронавирус диагностирован у семи студентов, а 4 440 школьников не были допущены на занятий из-за симптомов ОРВИ, сообщили глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Всего специалисты ведомства проверили 56 объектов вузов Нарушения были выявлены только на четырех объектах.

За последние две недели также проверено 119 школ, 17 из них получили замечания (Агрызский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский районы).

Патяшина отметила, что не допустить распространения инфекции помогает фильтр на входе в учебное заведение. Так, в сентябре около 4 тыс. школьников не допустили до занятий.

Напомним, на данный момент в Татарстане на карантин закрыто 34 класса в 16 школах.