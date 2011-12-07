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В трех районах Татарстана растет заболеваемость коронавирусом

Прирост заболеваемости отмечается в Апастовском, Буинском и Пестречинском районах Республики.

В Апастовском, Буинском и Пестречинском районах Татарстана отмечается прирост заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«В районах в сентябре регистрировали единичные случаи заболевания, но есть три района, где есть рост числа заболевших — это Апастовский, Буинский, Пестречинский районы», — сказала спикер.

Она также отметила, что больше всего случаев заболевания COVID-19 по-прежнему регистрируется в Казани. В августе в столице РТ было зарегистрировано 64% случаев от общего числа заболевших по РТ, а в сентябре — 57% случаев.

Темп прироста числа заболевших в Татарстане составляет 0,3%. В августе COVID-19 диагностирован у 899 человек, в сентябре — у 721 человека, за все время пандемии — у 7 331 человека (+27 за сутки). 

КВ
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