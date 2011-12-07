Биологи Казанского университета посадят в лесах Татарстана исчезающие виды растений

Сотрудники кафедры ботаники и физиологии растений КФУ планируют в ближайшие несколько лет высадить в лесах Татарстана выращенные в лабораторных условиях редко встречающиеся, исчезающие травы и кустарники. Среди них такие, как белена египетская, внесенная в Красную книгу Республики Татарстан. А также золототысячник обыкновенный и голубику обыкновенную. Ученые высадят в дикой природе также три сорта голубики щитковой, которая отличается высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами и устойчивостью к неблагоприятным факторам, уточняет пресс-служба вуза.

Сами эти растения вырастят для посадки с помощью метода клонального микроразмножения. Этот метод, например, используют для воспроизводства бессмертника песчаного и норичника теневого – растений, которые в Татарстане практически исчезли.