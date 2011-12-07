Минниханов встретился с послом Узбекистана в РФ

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Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым пути развития торгово-экономических связей в условиях пандемии, сообщает пресс-служба главы РТ.
В частности, были рассмотрены вопросы увеличения объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, а также взаимодействия в сфере образования, культуры и туризма, уточняется в сообщении.
Встреча состоялась в Доме правительства РТ. В переговорах также участвовали вице-премьер Татарстана Альберт Каримов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и другие должностные лица республики.