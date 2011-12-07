Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в совещании по вопросам развития государственно-частного партнерства и его стимулирования. Мероприятие проводилось в Доме Правительства республики сообщает пресс-служба Кабмина РТ.

На совещании Песошин рассказал, что данный вопрос является возможностью снизить государственные капитальные расходы, а освободившиеся – направить на решение социальных. Пока в Татарстане заключено 175 концессионных соглашений, 155 из которых относится к коммунальной сфере, 12 – к сфере здравоохранения, три – к сфере культуры и отдыха, пять – энергосервисные контракты.

По словам главы АИР РТ Талии Минуллиной, существуют меры, которые могли бы существенно стимулировать развитие ГЧП в республике. Речь идет об установке показателей по ГЧП для госорганов и муниципалитетов по публичной инициативе, включение проектов ГЧП и концессионных соглашений в государственные региональные отраслевые программы с предусмотренным финансированием. Также она предложила разработку и принятие единого порядка субсидирования проектов ГЧП, порядка межведомственного взаимодействия и других нормативно-правовых актов, которые помогли бы структурировать эту работу.