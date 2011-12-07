Прогноз на декабрь не предвещает экстремальных морозов

О погоде декабря рассказывает наш постоянный консультант — заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Первый календарный месяц зимы из-за коротких семичасовых дней называют полночью года. Не успеет день как следует разгуляться, как уже ползут вечерние сумерки, переходящие в длинную зимнюю ночь. Да и днем небо редко озаряется солнцем, поэтому приток солнечной радиации самый малый в году. На Севере наступает полярная ночь, в средних широтах и южнее — самые короткие дни.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, нынешний декабрь в Казани по погодным проявлениям в целом будет близок к многолетним нормам. Ожидаемая среднемесячная температура около 9 гр. мороза при средней норме 9,3 гр. Предполагаемое количество осадков — 35 мм, что также близко к норме. И такого количества вполне хватит, чтобы надежно укрыть и защитить поля, заснежить улицы и лесопарки.

Нынче с приходом декабря погодные условия в Татарстане кардинально изменились — зима резко вступила в свои права. С ростом атмосферного давления облачный покров поредеет, осадков практически не ожидается, температура воздуха начнет понижаться. Территория Татарстана оказалась во власти необычайно мощного очага высокого атмосферного давления.

К середине первой недели центр антициклона приблизился к Татарстану, и одновременно с прояснениями к нам начал поступать студеный воздух из Сибири. Происходит радиационное выхолаживание сухого континентального воздуха при ясном небе. До конца первой недели декабря сохранится морозная погода без осадков со слабым ветром юго-восточного направления. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться в значениях 15 — 20, а при прояснениях — до 25 ниже нуля, днем не выше 11 — 16 гр. мороза.

В течение второй недели погодой также будет дирижировать Сибирский антициклон с преобладанием сухой и малооблачной погоды. Температура ночью 10 — 15, местами при прояснениях до 20, днем 8 — 13 гр. мороза. На дорогах сохранится гололедица.

До середины месяца днем максимальная температура до 5 — 10, ночью до 10 — 15 гр. мороза. К концу второй декады ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, местами кратковременные метели. В дневные часы не исключена оттепель, на дорогах скользко.

С начала третьей декады несколько дней сохранится малооблачная погода без осадков, с небольшим морозом, на дорогах гололедица. Согласно численным моделям в последней пятидневке декабря прогнозируется воздействие на погоду серии северных циклонов, не исключается и похолодание с преобладающей температурой ночью до 15 — 20, при прояснениях местами до 22 гр. мороза, днем 10 — 15 гр. ниже нуля. При прохождении атмосферных фронтов местами не исключается снег, метель с ухудшением видимости и усилением ветра, на дорогах появятся снежные заносы. Так обычно и проявляется зима в конце декабря.

По климатическим особенностям декабря в Казани в отдельные годы экстремальные значения температуры достигают 30 — 35, изредка даже ниже 40 гр. мороза. Так, за 140-летний ряд непрерывных наблюдений по Казани самая низкая температура воздуха — 43,9 гр. мороза — зафиксирована в ночь с 30 на 31 декабря 1978 года. Следующей ночью, когда встречали новый 1979 год, с 31 декабря на 1 января, ударил уже 45-градусный мороз. В большинстве районов республики в эти дни температура опускалась до 46 — 48 гр. мороза, в Агрызе столбик термометра показал 51,5 гр. мороза — это самый низкий зафиксированный показатель по Татарстану, называемый абсолютным минимумом.