В Казани завершилась работа форума «Наш Татарстан»

На протяжении двух дней в Казани продолжалась работа X Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей». Площадкой форума стал городской IT-Парк.

Во второй день эксперты выступили перед участниками форума в нескольких секциях. Например, в секции «Развитие карьеры» была возможность пообщаться в формате мастер-классов с бизнес-партнером по управлению персоналом «Сбера» Светланой Кокотеевой и ведущим менеджером по маркетингу и PR компании HH Ксенией Горбуновой.

На площадке «Кайтам» историями своего возвращения и реализации потенциала в Татарстане рассказали владелец сети кофеен Альберт Зарипов и руководитель проекта Радмила Хакова.

В ходе открытых встреч перед участниками форума выступили известный журналист и писатель Михаил Зыгарь, Также состоялась дискуссия экспертного клуба «Волга», с участием министра по делам молодежи республики Дамира Фаттахова.