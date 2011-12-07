Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минсельхозпрод РТ приглашает на Агропромышленный форум

С 12 по 14 февраля в РТ пройдет Агропромышленный форум и специализированная выставка с участием свыше 3000 представителей агропромышленного комплекса из 300 организаций и предприятий РТ и регионов РФ.
Международная специализированная выставка охватит все сферы агропромышленного комплекса: сельхозтехнику, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена культур, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции и так далее. Посетителям представится возможность приобрести качественные натуральные товары на ярмарке фермерской продукции, пишет пресс-служба Минсельхозпрода РТ. В рамках агропромышленного форума предусмотрена обширная деловая программа. Планируется проведение заседания коллегии Минсельхозпрода РТ, тематических круглых столов по отраслям сельского хозяйства, семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам развития земледелия и животноводства. Программа размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан agro.tatarstan.ru. Место проведения — международный выставочный центр «Казань Экспо», Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, д. 1 (Международный аэропорт). Для посетителей вход на выставку свободный.
КВ
Лента новостей