Минсельхозпрод РТ приглашает на Агропромышленный форум

Международная специализированная выставка охватит все сферы агропромышленного комплекса: сельхозтехнику, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена культур, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции и так далее. Посетителям представится возможность приобрести качественные натуральные товары на ярмарке фермерской продукции, пишет пресс-служба Минсельхозпрода РТ. В рамках агропромышленного форума предусмотрена обширная деловая программа. Планируется проведение заседания коллегии Минсельхозпрода РТ, тематических круглых столов по отраслям сельского хозяйства, семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам развития земледелия и животноводства. Программа размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан agro.tatarstan.ru. Место проведения — международный выставочный центр «Казань Экспо», Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, д. 1 (Международный аэропорт). Для посетителей вход на выставку свободный.