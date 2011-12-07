Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минсельхозпрод РТ поддержит миллионными грантами начинающих фермеров

В республике объявлен конкурс по программе «Агростартап».

Минсельхозпрод РТ открыл прием заявок на предоставление грантов по программе «Агростартап». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Получатели гранта смогут реализовывать проекты по мясному и молочному скотоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, производству товарной рыбы, а также по выращиванию плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых и кормовых культур», — уточняется в сообщении.

Так, проекты, касающиеся мясного и молочного производства получат 5 млн рублей, а при возможности развития кооператива до 6 млн рублей. На все остальные отрасли выделят не более 3 млн рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 31 марта. Подробную информацию о деталях предоставления гранта можно найти на сайте ведомства.

Напомним, в прошлом году по данной программе грантовую поддержку в размере от 2 до 4 млн рублей получили 103 крестьянско-фермерских хозяйства.

КВ
Лента новостей