В Татарстан необычно рано вернулись лебеди

В республику стали прилетать с зимовки лебеди. Необычно раннее возвращение этих птиц специалисты связывают с аномально теплой погодой, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Белые лебеди были замечены сразу в нескольких местах: в районе волжской поймы, камских промоин, а также в природном заказнике «Спасский».

Специалисты отмечают, что беспокоиться за птиц нет причин - на водоемах уже достаточно площадей, свободных ото льда, лебеди смогут прокормиться.