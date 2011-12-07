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В Татарстан необычно рано вернулись лебеди

Белые лебеди были замечены сразу в нескольких местах.

В республику стали прилетать с зимовки лебеди. Необычно раннее возвращение этих птиц специалисты связывают с аномально теплой погодой, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Белые лебеди были замечены сразу в нескольких местах: в районе волжской поймы, камских промоин, а также в природном заказнике «Спасский».

Специалисты отмечают, что беспокоиться за птиц нет причин - на водоемах уже достаточно площадей, свободных ото льда, лебеди смогут прокормиться.

КВ
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