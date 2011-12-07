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ЦУР Татарстана реализует лучшие российские практики по взаимодействию органов власти и жителей в интернете

В состав проектного офиса входят руководители министерств и ведомств Татарстана, а также представители муниципальной и законодательной власти республики.

Проектный офис Центра управления регионом республики объединит и реализует лучшие российские практики по взаимодействию органов власти и жителей в интернет-пространстве.

В состав проектного офиса входят руководители министерств и ведомств Татарстана, а также представители муниципальной и законодательной власти республики.

Уже определены ответственные за анализ и будущее внедрение практик, разработаны схемы взаимодействий между министерствами, ведомствами и органами муниципальной и законодательной власти.

«Проектный офис ЦУР РТ проанализирует и обобщит опыт работы с населением татарстанских и российских органов государственной и муниципальной власти, а также работу ЦУРов в других регионах, выберет лучшие практики и займется их внедрением у нас в республике», — сообщает председатель Проектного офиса ЦУР РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

КВ
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