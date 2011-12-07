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В Татарстане на 15 процентов возросла смертность в марте

В марте скончались 4314 татарстанцев.

В Татарстане смертность в марте выросла на 15 процентов — скончались 4314 татарстанцев. Такие данные озвучили в Росстате.

Отмечается, что в марте 2021 года умерло на 568 человек больше, чем в марте прошлого года. Тогда зарегистрировали 3746 смертей. . 

За год рост смертности в РТ составил 15,2%. А в среднем по стране этот показатель вырос на 25,3%.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зафиксировано 39 новых случая заражения коронавирусом.

КВ
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