В Татарстане на 15 процентов возросла смертность в марте

В Татарстане смертность в марте выросла на 15 процентов — скончались 4314 татарстанцев. Такие данные озвучили в Росстате.

Отмечается, что в марте 2021 года умерло на 568 человек больше, чем в марте прошлого года. Тогда зарегистрировали 3746 смертей. .

За год рост смертности в РТ составил 15,2%. А в среднем по стране этот показатель вырос на 25,3%.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зафиксировано 39 новых случая заражения коронавирусом.