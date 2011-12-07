В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане 4 мая ожидается усиление ветра с порывами до 25-27 м/с, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

При сильном ветре лучше оставаться дома. Если он застал на улице — лучше укрыться в подъезде. Не рекомендуется прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов или под деревьями.

При плохой видимости на дорогах татарстанцев призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В случае ЧП можно обратиться на единый номер вызова спецслужб 112.