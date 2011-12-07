Татарстанским фермерским хозяйствам выдатут 350 миллионов рублей

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана информирует об общих итогах конкурса по выборке проектов крестьянских (фермерских) хозяйств для присваивания грантов по федеральной ведомственной программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в РТ на 2017–2020 гг.». Всего запланирована выдача 350 млн рублей. Из них свыше 200 млн рублей поступят из общегосударственного бюджета.

Из полусотни заявившихся на участие объединений, 25, представляющих интересы 17 муниципальных районов республики, объявлены получателями грантов и в скором будущем займутся воплощением в жизнь проектов по совершенствованию личных подсобных хозяйств.

Ожидается, что инвестиции будут вложены в 13 молочных ферм. Также поддержку получат 4 фермы по откорму КРС, 3 птицефермы, 2 конефермы и 2 фермы по выращиванию водных биологических ресурсов. Размер субсидий варьируется от 3,6 до 28,1 млн. рублей.

Благодаря грантам на территории РТ будет возведено и отремонтировано более 15 семейных животноводческих ферм, куплено почти 1850 голов КРС, открыто несколько десятков новых рабочих мест.

Увидеть полный список выигравших можно увидеть на официальном интернет-ресурсе минсельхозпрода РТ.

Помимо прочего, задать все интересующие вопросы, касающиеся грантовой поддержки, предлагается по телефону call-центра ведомства: 8-800-444-16-70.