В Татарстане рассматривают возможность чипирования кошек и собак

На заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике обсудили инициативы, регулирующие ответственность хозяев за ненадлежащее обращение с животными.

Среди предложений к статье об ответственном обращении с животными рассмотрели дополнение новым положением. Владельцы питомцев должны будут исполнить требования ветеринарного законодательства о чипировании.

«Предусмотрено, что животные подлежат групповой идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней. Однако всеобщее чипирование пока не распространено», – отметил представил председатель Комитета Госсовета РТ Азат Хамаев, объяснив, что это поможет решить ряд важных вопросов.

По его словам, идентификация и учет животных облегчит поиск потерявшихся питомцев, а также позволит привлечь к ответственности тех, кто умышленно оставит собаку или кошку на улице.

Инициативы были поддержаны депутатами и рекомендованы к рассмотрению и принятию на заседании Госсовета РТ.