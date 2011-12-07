Воздушно-космические силы РФ пополнятся 40 призывниками из Татарстана

Из сборного пункта «Патриот» в Казани 40 призывников из Татарстана направились на службу в Воздушно-космические силы РФ. Служба у молодых людей будет проходить в Пермском крае.

«Надев военную форму, гордитесь ею. Не посрамите честь мундира. Помните самые дорогие сердцу слова: Родина. Дружба. Братство» — произнёс напутственные слова Военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин.

Также на мероприятии в «Патриоте» присутствовали протоиерей Виталий Тимофеев и специалист Духовного управления мусульман РТ Тимур Гали хазрат Юлдашев. Они благословили призывников, а Тимур Гали хазрат Юлдашев добавил, что регион имеет уникальную многонациональность, но задача у всех наций одна — защищать и беречь спокойствие Родины.

Отмечается, что в этом году будут призваны более 3 тысяч новобранцев. На сегодняшний день в военные части направлено 600 новобранцев со всей республики.

Прибывшие молодые люди в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19. Перевозка новобранцев осуществляется отдельном изолированном пассажирском вагоне. После прибытия молодые люди отправляются на двухнедельный карантин, а уже после — проходят начальную военную подготовку.