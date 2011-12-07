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В начале недели в Татарстане вновь ожидается жаркая погода

В первую половину недели температура повысится до 28 градусов тепла.

В Татарстане в начале недели вновь ожидается приход жары, сообщил Гидрометцентр РТ.

Сообщается, что в понедельник, 5 июля, дневная температура будет составлять до 21-26 градусов выше нуля, ожидается переменная облачность. В ночное же время может быть небольшой дождь. Ветер местами усилится до 17 м/c.

С 6 по 7 июля дневная температура будет подниматься до 28 градусов тепла, также сохранится переменная облачность. Ночью температура зафиксируется на отметке 10-15 градусов выше нуля.

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